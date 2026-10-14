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Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265

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Schweizerische Nationalbank-Performance im Blick 14.10.2026 10:03:12

SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Schweizerische Nationalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Schweizerische Nationalbank
3081.50 CHF -0.05%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde die Schweizerische Nationalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4’430.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.023 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 3’120.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70.43 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 29.57 Prozent gleich.

Der Marktwert von Schweizerische Nationalbank betrug jüngst 311.00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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