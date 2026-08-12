SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schweizerische Nationalbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3’230.00 CHF wert. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.031 Schweizerische Nationalbank-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Schweizerische Nationalbank-Aktie auf 3’090.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95.67 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 4.33 Prozent vermindert.

Der Schweizerische Nationalbank-Wert an der Börse wurde auf 310.33 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch