Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265
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|Lohnendes Schweizerische Nationalbank-Investment?
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12.08.2026 10:02:28
SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr verloren
Investoren, die vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schweizerische Nationalbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3’230.00 CHF wert. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.031 Schweizerische Nationalbank-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Schweizerische Nationalbank-Aktie auf 3’090.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95.67 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 4.33 Prozent vermindert.
Der Schweizerische Nationalbank-Wert an der Börse wurde auf 310.33 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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