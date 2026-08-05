Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265
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|Profitables Schweizerische Nationalbank-Investment?
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05.08.2026 10:02:26
SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Schweizerische Nationalbank gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Schweizerische Nationalbank-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1’290.00 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 7.752 Schweizerische Nationalbank-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (3’140.00 CHF), wäre das Investment nun 24’341.09 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 143.41 Prozent erhöht.
Schweizerische Nationalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 303.36 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Schweizerische Nationalbank am 05.08.2026
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