SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Schweizerische Nationalbank-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1’573.00 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 6.357 Schweizerische Nationalbank-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19’834.71 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Anteils am 27.10.2026 auf 3’120.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98.35 Prozent vermehrt.

Schweizerische Nationalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 312.20 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch