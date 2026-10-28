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|Schweizerische Nationalbank-Investment im Blick
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28.10.2026 10:02:30
SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Schweizerische Nationalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Schweizerische Nationalbank-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1’573.00 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 6.357 Schweizerische Nationalbank-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19’834.71 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Anteils am 27.10.2026 auf 3’120.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98.35 Prozent vermehrt.
Schweizerische Nationalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 312.20 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Schweizerische Nationalbank
Analysen zu Schweizerische Nationalbank
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Schweizerische Nationalbank am 28.10.2026
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