Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’855 -1.4%  SPI 19’576 -1.4%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’604 -1.6%  Euro 0.9411 0.0%  EStoxx50 6’289 -1.9%  Gold 4’406 1.2%  Bitcoin 63’723 0.4%  Dollar 0.8081 -0.2%  Öl 100.8 3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Japan-Aktienrally von 2023 vor Wiederholung? Das sagt Bank of America
Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung - Aktie sinkt deutlich
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament
Aktie schwächelt: BioVersys weitet Verlust zum Halbjahr aus
Suche...
ETF Sparplan

Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable Schweizerische Nationalbank-Anlage? 09.09.2026 10:02:26

SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Schweizerische Nationalbank
3076.14 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

Das Schweizerische Nationalbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Schweizerische Nationalbank-Aktie betrug an diesem Tag 3’160.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 0.316 Schweizerische Nationalbank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 3’140.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 993.67 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 0.63 Prozent.

Alle Schweizerische Nationalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 305.06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Schweizerische Nationalbank

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten