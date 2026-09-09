SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr eingebracht

Das Schweizerische Nationalbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Schweizerische Nationalbank-Aktie betrug an diesem Tag 3’160.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 0.316 Schweizerische Nationalbank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 3’140.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 993.67 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 0.63 Prozent.

Alle Schweizerische Nationalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 305.06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch