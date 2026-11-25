Schweizerische Nationalbank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1’800.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.056 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (3’060.00 CHF), wäre die Investition nun 170.00 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 70.00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Schweizerische Nationalbank belief sich zuletzt auf 309.83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch