|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitabler Schweizerische Nationalbank-Einstieg?
|
25.11.2026 10:02:18
SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schweizerische Nationalbank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schweizerische Nationalbank-Aktie gebracht.
Schweizerische Nationalbank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1’800.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.056 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (3’060.00 CHF), wäre die Investition nun 170.00 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 70.00 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Schweizerische Nationalbank belief sich zuletzt auf 309.83 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schweizerische Nationalbank
Analysen zu Schweizerische Nationalbank
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: Dow tiefer -- SMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte leichter. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen schwächer. Der Dow zeigt sich in Rot. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.