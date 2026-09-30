SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Schweizerische Nationalbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Schweizerische Nationalbank-Papier an diesem Tag bei 1’750.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.571 Schweizerische Nationalbank-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’828.57 CHF, da sich der Wert einer Schweizerische Nationalbank-Aktie am 29.09.2026 auf 3’200.00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 82.86 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Schweizerische Nationalbank einen Börsenwert von 318.97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch