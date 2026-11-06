SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlatter Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die Schlatter Industries-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Schlatter Industries-Anteile bei 24.25 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 41.233 Schlatter Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 849.39 CHF, da sich der Wert eines Schlatter Industries-Papiers am 05.11.2026 auf 20.60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 15.06 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Schlatter Industries belief sich jüngst auf 21.65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch