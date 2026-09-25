Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314
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|Profitables Schlatter Industries-Investment?
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25.09.2026 10:02:17
SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Schlatter Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Schlatter Industries-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Schlatter Industries-Papiers betrug an diesem Tag 20.60 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48.544 Schlatter Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 18.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 902.91 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 9.71 Prozent.
Schlatter Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20.45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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