Das Schlatter Industries-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22.14 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45.177 Schlatter Industries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Schlatter Industries-Papiers auf 20.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 903.53 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 9.65 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Schlatter Industries zuletzt 22.12 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch