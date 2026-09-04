Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314
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04.09.2026 10:02:29
SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 3 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Schlatter Industries-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Schlatter Industries-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Schlatter Industries-Anteile betrug an diesem Tag 22.91 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 43.658 Schlatter Industries-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 781.48 CHF, da sich der Wert einer Schlatter Industries-Aktie am 03.09.2026 auf 17.90 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21.85 Prozent verringert.
Der Marktwert von Schlatter Industries betrug jüngst 19.44 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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