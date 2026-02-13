Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314
13.02.2026 10:02:29
SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren Schlatter Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 13.02.2025 wurde die Schlatter Industries-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21.80 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 458.716 Schlatter Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.02.2026 auf 20.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’174.31 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8.26 Prozent abgenommen.
Der Schlatter Industries-Wert an der Börse wurde auf 22.08 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
