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|Profitables Schlatter Industries-Investment?
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30.10.2026 10:02:13
SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schlatter Industries-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Schlatter Industries-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Schlatter Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Schlatter Industries-Aktie bei 20.79 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Schlatter Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.810 Schlatter Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 19.90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95.73 CHF wert. Damit wäre die Investition 4.27 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Schlatter Industries bezifferte sich zuletzt auf 21.98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Schlatter Industries am 30.10.2026
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