Vor 1 Jahr wurde das Schlatter Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Schlatter Industries-Papier an diesem Tag bei 19.50 CHF. Bei einem Schlatter Industries-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.128 Schlatter Industries-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 99.49 CHF, da sich der Wert einer Schlatter Industries-Aktie am 19.11.2026 auf 19.40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0.51 Prozent eingebüsst.

Zuletzt ergab sich für Schlatter Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 22.08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch