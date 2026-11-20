|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Schlatter Industries-Anlage unter der Lupe
|
20.11.2026 10:02:10
SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: Hätte sich eine Schlatter Industries-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentiert?
Vor Jahren Schlatter Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurde das Schlatter Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Schlatter Industries-Papier an diesem Tag bei 19.50 CHF. Bei einem Schlatter Industries-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.128 Schlatter Industries-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 99.49 CHF, da sich der Wert einer Schlatter Industries-Aktie am 19.11.2026 auf 19.40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0.51 Prozent eingebüsst.
Zuletzt ergab sich für Schlatter Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 22.08 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schlatter Industries AG
|
17:58
|Schwache Performance in Zürich: SPI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: Hätte sich eine Schlatter Industries-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentiert? (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse Zürich: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im SPI (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
Analysen zu Schlatter Industries AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.