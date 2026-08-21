Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212
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21.08.2026 10:02:26
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Schindler-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Schindler-Papier statt. Diesen Tag beendete die Schindler-Aktie bei 292.50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Schindler-Aktie investierten, hätten nun 3.419 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 864.96 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 20.08.2026 auf 253.00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 13.50 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Schindler eine Marktkapitalisierung von 26.42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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