SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 10 Jahren verdient

Die Schindler-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 182.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 54.795 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 261.40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 14’323.29 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 43.23 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Schindler eine Börsenbewertung in Höhe von 27.95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch