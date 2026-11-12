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|Profitable Schindler-Investition?
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12.11.2026 10:02:04
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Schindler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Schindler-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 256.90 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Schindler-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.389 Schindler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 308.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120.05 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20.05 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Schindler einen Börsenwert von 32.44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Schindler am 12.11.2026
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