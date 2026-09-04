Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212
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04.09.2026 10:02:29
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 5 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in Schindler-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Schindler-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Schindler-Aktie 282.00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.355 Schindler-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 255.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90.60 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9.40 Prozent verringert.
Am Markt war Schindler jüngst 26.84 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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