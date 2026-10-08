Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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08.10.2026 10:02:04
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Schindler-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Schindler-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 185.45 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Schindler-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.392 Schindler-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.10.2026 1’399.84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 259.60 CHF belief. Damit wäre die Investition 39.98 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Schindler zuletzt 27.67 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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