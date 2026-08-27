Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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27.08.2026 10:02:02
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Schindler-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Schindler-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Schindler-Aktie bei 188.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.297 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Schindler-Aktie auf 266.40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’411.02 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 41.10 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Schindler eine Börsenbewertung in Höhe von 28.05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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