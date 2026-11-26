Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schindler-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Schindler-Anteile bei 286.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34.965 Schindler-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’314.69 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 25.11.2026 auf 295.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +3.15 Prozent.

Am Markt war Schindler jüngst 30.79 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch