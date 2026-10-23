SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren eingefahren

Das Schindler-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 174.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.727 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 286.50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’640.89 CHF wert. Mit einer Performance von +64.09 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Schindler war somit zuletzt am Markt 27.87 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch