Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212
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25.09.2026 10:02:17
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Schindler eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 25.09.2023 wurden Schindler-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 179.20 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.558 Schindler-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (252.50 CHF), wäre das Investment nun 140.90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40.90 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Schindler eine Börsenbewertung in Höhe von 27.11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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