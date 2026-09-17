SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 5 Jahren gekostet

Santhera Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 22.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 454.545 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Santhera Pharmaceuticals-Aktie auf 15.76 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’163.64 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 28.36 Prozent verkleinert.

Am Markt war Santhera Pharmaceuticals jüngst 238.28 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch