Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821
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01.10.2026 10:02:04
SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Santhera Pharmaceuticals-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10.48 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 95.420 Santhera Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 30.09.2026 1’479.01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47.90 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 229.64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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