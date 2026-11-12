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12.11.2026 10:02:04
SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Santhera Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Santhera Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 13.28 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 75.301 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Santhera Pharmaceuticals-Papiere wären am 11.11.2026 1’117.47 CHF wert, da der Schlussstand 14.84 CHF betrug. Mit einer Performance von +11.75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 228.78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Santhera Pharmaceuticals am 12.11.2026
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