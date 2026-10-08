Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821
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08.10.2026 10:02:04
SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Santhera Pharmaceuticals-Aktien gewesen.
Die Santhera Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Santhera Pharmaceuticals-Papier bei 7.41 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1’349.528 Santhera Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 14.68 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’811.07 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 98.11 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Santhera Pharmaceuticals zuletzt 233.53 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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