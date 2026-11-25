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25.11.2026 10:02:18
SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 393.62 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investierten, hätten nun 0.254 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 677.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171.99 CHF wert. Mit einer Performance von +71.99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Sankt Galler Kantonalbank (N) war somit zuletzt am Markt 4.03 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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