SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr abgeworfen

Das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 515.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.194 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 137.48 CHF, da sich der Wert eines Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers am 03.11.2026 auf 708.00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 137.48 CHF, was einer positiven Performance von 37.48 Prozent entspricht.

Sankt Galler Kantonalbank (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch