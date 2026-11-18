Vor 5 Jahren wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 425.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.529 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 718.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’894.12 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68.94 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) betrug jüngst 4.33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch