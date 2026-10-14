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Sankt Galler Kantonalbank Aktie 1148406 / CH0011484067

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Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anlage unter der Lupe 14.10.2026 10:03:12

SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Sankt Galler Kantonalbank
698.53 CHF 0.44%
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Vor 3 Jahren wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 492.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.203 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 706.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143.50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43.50 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) betrug jüngst 4.20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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