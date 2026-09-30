Sankt Galler Kantonalbank Aktie 1148406 / CH0011484067
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|Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investmentbeispiel
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile betrug an diesem Tag 378.43 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.643 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 704.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’860.33 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 86.03 Prozent angezogen.
Sankt Galler Kantonalbank (N) wurde am Markt mit 4.25 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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