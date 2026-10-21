Sankt Galler Kantonalbank Aktie 1148406 / CH0011484067
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21.10.2026 10:02:15
SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile an diesem Tag 423.00 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.364 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile wären am 20.10.2026 1’654.85 CHF wert, da der Schlussstand 700.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65.48 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Sankt Galler Kantonalbank (N) zuletzt 4.19 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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