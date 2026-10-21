SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile an diesem Tag 423.00 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.364 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile wären am 20.10.2026 1’654.85 CHF wert, da der Schlussstand 700.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65.48 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Sankt Galler Kantonalbank (N) zuletzt 4.19 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch