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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

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Sandoz-Anlage 19.08.2026 10:02:14

SPI-Wert Sandoz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sandoz-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sandoz-Aktien gewesen.

Sandoz
73.31 CHF -0.01%
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Das Sandoz-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Sandoz-Aktie bei 48.91 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2.045 Sandoz-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 73.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150.07 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50.07 Prozent erhöht.

Die Sandoz-Aktie wurde am 04.10.2023 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Sandoz-Anteils belief sich damals auf 24.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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