SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Romande Energie-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 03.11.2021 wurde die Romande Energie-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56.80 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 176.056 Romande Energie-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Romande Energie-Aktie auf 48.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’450.70 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15.49 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Romande Energie bezifferte sich zuletzt auf 1.24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch