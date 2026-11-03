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|Romande Energie-Investition im Blick
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03.11.2026 10:02:17
SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Romande Energie-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Romande Energie-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 03.11.2021 wurde die Romande Energie-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56.80 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 176.056 Romande Energie-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Romande Energie-Aktie auf 48.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’450.70 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15.49 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Romande Energie bezifferte sich zuletzt auf 1.24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Nachrichten zu Romande Energie S.A.
Analysen zu Romande Energie S.A.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Romande Energie am 03.11.2026
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