Romande Energie Aktie 126367632 / CH1263676327
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15.09.2026 10:02:07
SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Romande Energie von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Romande Energie-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Romande Energie-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45.32 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22.065 Romande Energie-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’078.99 CHF, da sich der Wert eines Romande Energie-Papiers am 14.09.2026 auf 48.90 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7.90 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Romande Energie bezifferte sich zuletzt auf 1.25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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