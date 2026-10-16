SPI-Wert Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Roche-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Roche-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 237.20 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Roche-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.216 Roche-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 386.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’628.14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62.81 Prozent gesteigert.

Roche war somit zuletzt am Markt 300.60 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch