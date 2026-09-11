SPI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde die Roche-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 388.66 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Roche-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25.730 Roche-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’072.26 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 10.09.2026 auf 352.60 CHF belief. Mit einer Performance von -9.28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Roche-Wert an der Börse wurde auf 283.52 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch