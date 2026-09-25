SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roche-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Roche-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 266.42 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.754 Roche-Anteilen. Die gehaltenen Roche-Papiere wären am 24.09.2026 1’412.82 CHF wert, da der Schlussstand 376.40 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 41.28 Prozent.

Roche markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 298.67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch