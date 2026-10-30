SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Roche-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 255.25 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.392 Roche-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 160.39 CHF, da sich der Wert eines Roche-Papiers am 29.10.2026 auf 409.40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 60.39 Prozent gleich.

Roche wurde am Markt mit 325.62 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch