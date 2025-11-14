Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Profitable Roche-Anlage? 14.11.2025 10:02:13

SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Roche-Aktie gebracht.

Roche
300.75 CHF -0.49%
Heute vor 10 Jahren wurden Roche-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Roche-Aktie letztlich bei 267.75 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37.348 Roche-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’286.65 CHF, da sich der Wert eines Roche-Papiers am 13.11.2025 auf 302.20 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 12.87 Prozent.

Roche erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 240.07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch