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Roche Aktie 1203211 / CH0012032113

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Frühe Investition 02.10.2026 10:02:34

SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Roche-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Roche
354.67 CHF -0.81%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Roche-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Roche-Aktie an diesem Tag bei 264.42 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 37.818 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 358.80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 13’569.19 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35.69 Prozent angezogen.

Roche wurde jüngst mit einem Börsenwert von 286.38 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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