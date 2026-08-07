Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Roche gewesen.
Am 07.08.2023 wurden Roche-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 280.38 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.357 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 131.40 CHF, da sich der Wert eines Roche-Papiers am 06.08.2026 auf 368.40 CHF belief. Damit wäre die Investition um 31.40 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Roche belief sich zuletzt auf 294.19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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