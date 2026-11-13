SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rieter von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Rieter-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Rieter-Aktie an diesem Tag 9.44 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 105.946 Rieter-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 239.97 CHF, da sich der Wert einer Rieter-Aktie am 12.11.2026 auf 2.27 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 76.00 Prozent eingebüsst.

Zuletzt ergab sich für Rieter eine Börsenbewertung in Höhe von 308.43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch