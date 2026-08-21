SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Rieter-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10.76 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Rieter-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92.949 Rieter-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.08.2026 270.02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2.91 CHF belief. Damit wäre die Investition 73.00 Prozent weniger wert.

Rieter wurde am Markt mit 412.83 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch