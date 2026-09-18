Rieter Aktie 367144 / CH0003671440
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18.09.2026 10:02:29
SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Rieter-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Rieter-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Rieter-Papier an diesem Tag bei 10.41 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Rieter-Papier investiert hätte, befänden sich nun 961.071 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’369.04 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Anteils am 17.09.2026 auf 2.47 CHF belief. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 2’369.04 CHF entspricht einer negativen Performance von 76.31 Prozent.
Rieter war somit zuletzt am Markt 400.75 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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