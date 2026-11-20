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20.11.2026 10:02:10
SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rieter-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Rieter-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 20.11.2021 wurden Rieter-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22.62 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 441.992 Rieter-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 2.21 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 974.59 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 90.25 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Rieter belief sich jüngst auf 299.57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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