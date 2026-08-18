PSP Swiss Property Aktie 1829415 / CH0018294154
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PSP Swiss Property-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen PSP Swiss Property-Investment verdienen können.
Am 18.08.2025 wurde die PSP Swiss Property-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das PSP Swiss Property-Papier an diesem Tag bei 137.50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investierten, hätten nun 7.273 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PSP Swiss Property-Aktie auf 142.30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’034.91 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3.49 Prozent.
Der Börsenwert von PSP Swiss Property belief sich jüngst auf 6.59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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