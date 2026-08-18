SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PSP Swiss Property-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 18.08.2025 wurde die PSP Swiss Property-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das PSP Swiss Property-Papier an diesem Tag bei 137.50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investierten, hätten nun 7.273 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PSP Swiss Property-Aktie auf 142.30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’034.91 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3.49 Prozent.

Der Börsenwert von PSP Swiss Property belief sich jüngst auf 6.59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch