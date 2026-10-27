SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PSP Swiss Property-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden PSP Swiss Property-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das PSP Swiss Property-Papier an diesem Tag 115.60 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PSP Swiss Property-Aktie investiert, befänden sich nun 86.505 PSP Swiss Property-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 150.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 12’975.78 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 29.76 Prozent.

Zuletzt verbuchte PSP Swiss Property einen Börsenwert von 6.88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch