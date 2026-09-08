PSP Swiss Property Aktie 1829415 / CH0018294154
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08.09.2026 10:02:16
SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PSP Swiss Property-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurden PSP Swiss Property-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 94.65 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.565 PSP Swiss Property-Aktien im Depot. Die gehaltenen PSP Swiss Property-Aktien wären am 07.09.2026 1’548.86 CHF wert, da der Schlussstand 146.60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +54.89 Prozent.
PSP Swiss Property wurde am Markt mit 6.69 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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